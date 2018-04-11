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«Минскзеленстрой»: «В каждом районе появятся, минимум, две новые клумбы»

11.04.2018 - 10:06

Новости Беларуси. «Ворота города», «Солнечные часы», «Павлин», «Огромный букет»… Пожалуй, каждый минчанин не раз восхищался архитектурой рукотворной красоты Минска. Кстати, на объемные композиции уходит до 20 тысяч растений. Как украсят город весной -2018, смотрите в программе «Большой город».

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства унитарного предприятия «Минскзеленстрой»:
В каждом районе появятся, как минимум, две новые клумбы, которые будут привлекать внимание горожан.

Ассортимент растений подбирался с учетом устойчивости к городским объектам.

Соответственно, это те растения, которые более устойчивы к негативному влиянию выхлопов газов, пыли, засухе и хорошо себя ведут на этих объектах.

Как изменятся зелёные зоны Минска весной-2018: «Большой город»

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