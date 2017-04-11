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Минсвязи: максимальное количество белорусов должно пользоваться электронными услугами

11.04.2017 - 13:38

Новости Беларуси. К 2020 году 40% белорусов будут получать услуги в электронном виде. Об этом сообщил министр связи и информатизации страны. Это коснется всех сфер: от ЖКХ до медицины.

Сегодня база для цифровой экономики в республике создана. Теперь задача – ее развитие. Для этого создается соответствующая нормативная база, а также id-карточки. Это универсальный документ, который содержит всю информацию о его владельце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Попков, министр связи и информатизации Республики Беларусь:
Максимальное количество нашего населения должно пользоваться электронными услугами. У нас одна проблема, мы ее сегодня решаем это чтобы документ, который получает сегодня физическое лицо в рамках получения электронной услуги, имел удостоверение юридически дееспособного документа. В течение этого года будет принята соответствующая нормативная база. Это позволит исключить общение граждан с административным ресурсом. Исключит потерю рабочего времени и хождение по инстанциям.

Добавим, к концу нынешнего года доступ к технологии связи 4G будут иметь все районные центры Беларуси. Сейчас этот формат доступен лишь в 40% населенных пунктов.

Минсвязи: максимальное количество белорусов должно пользоваться электронными услугами

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