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Минтруда и соцзащиты Беларуси: средняя зарплата в $500 в 2017 году – задача вполне выполнимая

10.02.2017 - 13:35

Новости Беларуси. Средняя зарплата в 500 долларов в 2017 году – задача вполне выполнимая, – уверены в Министерстве труда и социальной защиты. В ведомстве полагают, что увеличить размер заработка можно, к примеру, за счет оптимизации штата или поиска внебюджетных источников финансирования. Что касается коммерческих организаций, то здесь решающим станет соотношение роста производительности труда и зарплаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Лобович, первый заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Производительность труда превыше всего. И только эффективное управление, эффективная работа предприятий реального сектора, взвешенная политика в оптимизации штатной численности, в бюджетном секторе в первую очередь, зарабатывание денег (это внебюджетная деятельность) позволит нам обеспечить уровень.

В 2017 году сохранится и контроль над своевременными выплатами заработной платы, а также детских пособий, по которым, к слову, на данный момент задолженности нет. Этот вопрос на особом контроле в Министерстве. Пособия получает почти каждый третий ребенок в стране. Всего на выплаты такого рода в 2016 году в стране затратили около 2% ВВП.

Андрей Лобович, первый заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь

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