Минтруда: призывы в интернете к пенсионерам об отказе от получения пенсий – очередной фейк

Новости Беларуси. Призывы в интернете к пенсионерам об отказе от получения пенсий – очередной фейк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом 19 сентября журналистам заявила министр труда и социальной защиты Беларуси.

Деятельность профильного ведомства направлена в первую очередь на защиту законных прав граждан.

Как отметила Ирина Костевич, гарантии, взятые на себя государством по выплате пенсий и пособий, выполняются и будут выполняться в полном объеме. Фонд социальной защиты населения работает в штатном режиме.