Минтруда: призывы в интернете к пенсионерам об отказе от получения пенсий – очередной фейк
Новости Беларуси. Призывы в интернете к пенсионерам об отказе от получения пенсий – очередной фейк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом 19 сентября журналистам заявила министр труда и социальной защиты Беларуси.
Деятельность профильного ведомства направлена в первую очередь на защиту законных прав граждан.
Как отметила Ирина Костевич, гарантии, взятые на себя государством по выплате пенсий и пособий, выполняются и будут выполняться в полном объеме. Фонд социальной защиты населения работает в штатном режиме.
Минтруда объяснил досрочную выплату пенсий созданием удобных условий для пожилых людей
Новости Беларуси. Пенсии в августе выплатят досрочно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Те, которые по графику приходятся на 10 число и позднее, доступны к выплате на почте и через доставку уже 3 августа, через банки – с 5 августа. В Минтруда пояснили это решение созданием удобных условий для пожилых людей: меньше контактов и не надо никуда ездить.
С 1 июля указом Президента в стране повысили все трудовые пенсии. А с 1 августа – социальные пенсии, надбавки и доплаты пенсионерам старших возрастов в связи с изменением бюджета прожиточного минимума.
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