Минздрав Беларуси: массовая вакцинация от COVID-19 начнётся в апреле
Новости Беларуси. В Беларуси массовая вакцинация от COVID-19 начнется с апреля. Об этом 2 марта сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич на коллегии в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Год для медиков региона выдался нелегким. Как и всей медицине, пришлось пройти испытание ковидом и выстоять. Не упускали из виду и другие серьезные заболевания. Так, уже в 2021 году в Гродненской области начнут пилотный проект по скринингу рака легкого. Идет переоснащение больниц.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Оценка Гродненщины высокая. Я думаю, что другого быть не должно было, потому что это университетский регион с традициями сложившимися. Достаточно высокое количество материальных ресурсов, высокое количество кадров, одно из самых высоких по обеспеченности кадровыми ресурсами в стране в целом.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
На VI Всебелорусском собрании были поставлены четкие задачи по повышению мобильности нашей системы здравоохранения, по активизации работы по созданию опорных клиник (межрайонных центров). В Гродненской области их будет несколько – это Островец, который уже функционирует, Лида, которая сейчас дооснащается, Волковыск, который дооснащается, и клиники Гродно, где тоже сейчас проводится работа по модернизации, дооснащению оборудованием.
Медики региона рассказали и о своем опыте иммунизации от COVID-19. Прививку сейчас получают педагоги. В поликлиниках уже идет запись желающих привиться.
О скором окончании пандемии говорить рано. ВОЗ сделала заявление насчёт второй волны коронавируса
Во Всемирной организации здравоохранения сомневаются, что пандемия закончится в 2021 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям заявил, что несмотря на вакцинацию, о скором окончании эпидемии говорить пока рано. После семи недель спада в мире вновь фиксируют увеличение числа зараженных COVID-19. Чтобы замедлить распространение вируса, в ряде стран усиливают карантинные меры.
В Финляндии объявлен режим чрезвычайного положения. В регионах с наихудшей эпидобстановкой могут закрыть рестораны и ввести комендантский час.
Сложная ситуация с заболеваемостью и в Чехии. В течение трех недель гражданам республики запрещается покидать районы проживания. Выезжать можно лишь в исключительных случаях: на работу либо на помощь больным родственникам. На главных автомагистралях страны появились контрольные посты. За соблюдением новых мер следят около 30 тысяч полицейских и военных.
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