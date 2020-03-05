Минздрав: Белорусы, заразившиеся коронавирусом, идут на поправку
Новости Беларуси. Белорусы, заразившиеся коронавирусом, идут на поправку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шестерых человек, у которых ранее был выявлен COVID-19, могут выписать из клиник уже на следующей неделе.
В течение ближайших дней будут получены контрольные лабораторные тесты. Если они покажут отрицательный результат на наличие вируса, пациентов отпустят домой.
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В целом, под контролем белорусских медиков остаются 1322 человека, которые вернулись из эпидемиологически неблагоприятных районов. Ещё 1135 успешно прошли обследования и были сняты с наблюдения.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
91 человек, которые достаточно близко контактировали с теми людьми, у которых было выявлено РНК коронавируса, за ними продолжается наблюдение. И плюс мы госпитализировали достаточно активно тех пациентов, учащихся, преподавателей БНТУ, у которых были признаки вирусной инфекции. На сегодняшний момент ни у кого из них наличие РНК коронавируса не подтвердилось. И первые 7 студентов и один преподаватель выписаны из больницы и отпущены домой, потому что признаки респираторной вирусной инфекции у них исчезли.
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К привычным учебным будням в БНТУ вернутся уже на следующей неделе. Тем самым завершится индивидуальная дистанционная программа у студентов.
«Чувство страха усиливает невежество». Победившая коронавирус женщина о своём выздоровлении
Жительница Сингапура рассказала свою историю выздоровления от коронавируса.
Как сообщает Русская служба BBC, женщина по имени Джули откровенно рассказала о том, как она почувствовала себя плохо и как проходил процесс выздоровления.
По словам женщины, 3 февраля у нее поднялась температура до 35,8 градусов – Джули приняла жаропонижающее лекарство. Женщине стало лучше, но уже спустя 4 дня ее состояние резко ухудшилось.
Джули:
Очень рано, в три часа утра я проснулась, и комната пошла кругом.
Скриншот из видео BBC
У женщины был диагностирован коронавирус. Она была госпитализирована и находилась в изоляции.
Джули отмечает, что самым сложным было отсутствие общения с живыми людьми, потому что из палаты нельзя было выходить, еду подавали через специальное окно, общение можно было поддерживать лишь через интернет.
Джули:
Когда наступила критическая стадия, дышать нормально стало сложно. Было чувство, будто мои легкие переутомились и работали с напряжением. Совсем не так как в обычные дни, когда мы даже не замечаем, как дышим.
Женщине стало сложно ходить, потому что стоя она начинала задыхаться.
К счастью, с пациенткой все хорошо. Ее выписали спустя 9 дней после диагностирования вируса.
Женщина отметила, что ей кажется, что коронавирус – это просто грипп, попавший в центр внимания всего мира. Люди волнуются, потому что мало о нем знают.
Джули:
Думаю, чувство страха, личного или коллективного, только усиливает невежество и многие предрассудки.
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