Минздрав и Мининформ призывают СМИ и блогеров не нарушать закон, освещая ситуацию с коронавирусом
Новости Беларуси. Минздрав и Мининформ призывают СМИ и блогеров не нарушать закон. В материалах о коронавирусе отдельные медиа и инфлюенсеры разглашают врачебную тайну и грешат распространением персональных данных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Чувство страха усиливает невежество». Победившая коронавирус женщина о своём выздоровлении
Сложилась тревожная ситуация, когда чрезмерно активный поиск журналистами и блогерами людей, находящихся в медицинских учреждениях, контактировавших с больными, просто вернувшихся из стран с неблагополучной ситуацией по вирусу COVID-19, ведет к тому, что они, опасаясь публичной огласки, утаивают крайне важную сегодня информацию, избегают своевременного обращения к медицинским работникам.
На вопрос, почему они так поступают, люди отвечают, что они не хотят попадать на страницы СМИ и фигурировать в качестве «героев» постов в социальных медиа. При этом они опасаются возможной негативной реакции по отношению к себе со стороны своих соседей, друзей, знакомых и даже работодателей.
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В заявлении также сказано, что виновных в нарушении врачебной тайны и незаконном распространении персональных призовут к ответственности. В то же время специалисты благодарны всем медиа, которые объективно освещают тему и не забывают о журналистской этике.
«Чувство страха усиливает невежество». Победившая коронавирус женщина о своём выздоровлении
Жительница Сингапура рассказала свою историю выздоровления от коронавируса.
Как сообщает Русская служба BBC, женщина по имени Джули откровенно рассказала о том, как она почувствовала себя плохо и как проходил процесс выздоровления.
По словам женщины, 3 февраля у нее поднялась температура до 35,8 градусов – Джули приняла жаропонижающее лекарство. Женщине стало лучше, но уже спустя 4 дня ее состояние резко ухудшилось.
Джули:
Очень рано, в три часа утра я проснулась, и комната пошла кругом.
Скриншот из видео BBC
У женщины был диагностирован коронавирус. Она была госпитализирована и находилась в изоляции.
Джули отмечает, что самым сложным было отсутствие общения с живыми людьми, потому что из палаты нельзя было выходить, еду подавали через специальное окно, общение можно было поддерживать лишь через интернет.
Джули:
Когда наступила критическая стадия, дышать нормально стало сложно. Было чувство, будто мои легкие переутомились и работали с напряжением. Совсем не так как в обычные дни, когда мы даже не замечаем, как дышим.
Женщине стало сложно ходить, потому что стоя она начинала задыхаться.
К счастью, с пациенткой все хорошо. Ее выписали спустя 9 дней после диагностирования вируса.
Женщина отметила, что ей кажется, что коронавирус – это просто грипп, попавший в центр внимания всего мира. Люди волнуются, потому что мало о нем знают.
Джули:
Думаю, чувство страха, личного или коллективного, только усиливает невежество и многие предрассудки.
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