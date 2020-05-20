Минздрав опубликовал статистику по коронавирусу за 20 мая
Новости Беларуси. На 20 мая в Беларуси выздоровели и были выписаны 11 415 пациентов. Ранее у них был диагностирован коронавирус.
По информации Министерства здравоохранения, опубликованной в официальном Telegram-канале, зарегистрированы 32 426 человек с положительным тестом на коронавирусную инфекцию.
Всего были сделаны 387 673 теста.
Скончались 179 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленным COVID-19.
Минздрав о ситуации с коронавирусом: «У нас достаточный запас прочности на сегодняшний момент есть» (читать далее).
Итальянские музеи возобновляют работу после карантина
Новости Италии. Спустя два месяца простоя итальянские музеи возобновляют работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Двери для посетителей уже открыли 14 государственных учреждений.
Кипр и курорты Румынии летом откроются для туристов
Основная часть достопримечательностей в стране возобновит работу 2 июня. Именно в начале следующего месяца Италия намерена открыть свои границы для туристов из Евросоюза. Без иностранцев стране приходится очень сложно. Работа музеев в некоторых регионах обходится местному бюджету в сотни тысяч евро ежемесячно.