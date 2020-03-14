Минздрав: предварительный тест на коронавирус у пяти студентов БГУ дал положительный результат
Новости Беларуси. У пяти студентов БГУ предварительный тест на коронавирус дал положительный результат. Об этом 14 марта сообщили в Минздраве. Специалисты проводят уточняющую диагностику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Для меднаблюдения и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медучреждения направлены 240 студентов и преподавателей вуза. Их госпитализация, а также санитарная обработка кабинетов университета связана с обнаружением в семье одного из студентов признаков опасной инфекции.
Человек отказался от тестирования на въезде в Беларусь, и в результате стал источником распространения коронавируса. Осложнил ситуацию и тот момент, что контакты первого уровня проживают в общежитиях. Сейчас специалисты проводят там санитарно-эпидемиологический надзор. При получении отрицательных тестов и возможности изолированного проживания большая часть студентов будет отпущена.
Минздрав: в Беларуси COVID-19 выявлен у 27 граждан
Всего в Беларуси зарегистрировано 27 случаев заражения COVID-19. Три человека уже поправились. Один находится в состоянии средней степени тяжести.
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Минздрав: в Беларуси Covid-19 выявлен у 27 граждан
Новости Беларуси. Предварительный тест на коронавирус дал положительный результат у пяти студентов БГУ. Проводится уточняющая диагностика.
Как сообщает Минздрав, всего для меднаблюдения и санэпид мероприятий в учреждения здравоохранения направлены 240 учащихся и преподавателей БГУ.
К настоящему моменту в Беларуси Covid-19 зарегистрирован у 27 человек, трое уже выписаны. Отмечается, что один пациент в состоянии средней степени тяжести, состояние остальных – удовлетворительное.
Ранее стало известно, что группа студентов БГУ была госпитализирована для проверки на Covid-19.
В университете проводилась обработка «контактов второго уровня» – подробности здесь.