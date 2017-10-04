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Минздрав: «Рост цен на лекарства не прогнозируется»

04.10.2017 - 10:38

Новости Беларуси. Цены на лекарства в период осеннего роста заболеваемости не вырастут, предупреждает Минздрав Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В сезон простуд аптеки будут обеспечены всеми необходимыми препаратами.

К слову, ценовая политика на лекарства в нашей стране традиционно под особым контролем. Более трети отечественных стоят в эквиваленте меньше доллара. Еще 25% – не более 2 условных единиц.

Людмила Ревуцкая, начальник Управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
В нашей стране ценообразование на лекарственные средства определяется указом Президента. Поэтому могу с уверенностью сказать, что никакого роста цен в связи с осенне-зимнем периодом не прогнозируется.

Елена Астапенко, заведующий аптекой №97 РУП «Белфармация»:
У нас сейчас идет тенденция снижения цен на белорусские лекарственные средства. Иной раз даже в разы дешевле наш белорусский товар, учитывая, что качество абсолютно не уступает импортному.

Отметим, отечественные и импортные лекарства на белорусском рынке представлены в соотношении 50 на 50.

Минздрав: «Рост цен на лекарства не прогнозируется»

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