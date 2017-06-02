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Минздрав вынес на общественное обсуждение новый список безрецептурных лекарств: внести предложения можно до 16 июня

02.06.2017 - 16:32

Новости Беларуси. Проект обновленного перечня безрецептурных препаратов вынесен на общественное обсуждение в Беларуси. Как заявляют в Минздраве, существенных изменений в списке нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сравнению с документом 2012 года, а тогда он был ужесточен, из него исчезли некоторые лекарственные средства. Это связано, в первую очередь, с появлением или отсутствием регистрации препаратов на территории нашей страны. Внести предложения можно до 16 июня. Текст документа размещен на сайте профильного ведомства.

Минздрав вынес на общественное обсуждение новый список безрецептурных лекарств: внести предложения можно до 16 июня

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