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Мир дикого Запада в Витебске: новый веревочный городок откроется в городе к Дню защиты детей

31.05.2017 - 09:17

Новости Беларуси. К Дню защиты детей в Витебске открывают новый веревочный городок. Мальчишкам и девчонкам предлагают окунуться в мир дикого Запада. Полазить по горам, пролететь над условной расщелиной, вступить в борьбу с ковбоями и индейцами. Здесь же установлены огромные вигвамы, где после игры можно будет попить чаю и просто отдохнуть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владислав Иванов, учащийся 4 класса средней школы № 35:
Интересно. Детям нравится, они сюда приезжают. Они тут лазят по скалодромам, ездят на квадроциклах, играют в лазертаг.

Сергей Иванов, тренер по спортивным играм:
Вы заметили, что даже беседки в стиле базы шерифа, того же салуна, банка, все в стиле настоящего дикого Запада. Очень необычные беседки для детей – вигвамы.

Преодолеть полосу препятствий смогут дети любых возрастов, а также их родители. Веревочный городок трех уровней сложности, потому каждому подберут программу по силам.

Мир дикого Запада в Витебске: новый веревочный городок откроется в городе к Дню защиты детей

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