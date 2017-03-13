новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Мир глазами врачей: выставка молодых фотографов открылась в Гомельском медицинском колледже

13.03.2017 - 07:58

Новости Беларуси. Фотоаппарат оказался не лишним предметом в инструментарии медсестры. Гомельский медицинский колледж может вполне потягаться с учебными заведениями художественного профиля. В этих стенах выставки молодых фотографов регулярно сменяют друг друга.

Взгляд на мир через объектив будущих медиков неожиданно полон поэзии. Интересно, что при этом в работах полностью отсутствует профессиональная медицинская тематика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дарья Гарбузова, автор выставки, студент Гомельского медицинского колледжа:
Своими фотографиями я пыталась показать, что в мире много красивых вещей, которые заключатся в мелочах, и это тоже достаточно важно для каждого из нас.

К слову, название выставки «Мир без фотошопа». Желание видеть его таким, каким он есть, судя по отзывам посетителей, присущ не только автору снимков.

Мир глазами врачей: выставка молодых фотографов открылась в Гомельском медицинском колледже

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

10 известных белорусов приняли участие в выставке кукол-кобоши дизайнера Такада Кензо: куда направят вырученные деньги
10 известных белорусов приняли участие в выставке кукол-кобоши дизайнера Такада Кензо: куда направят вырученные деньги
Благодарен белорусам за участие в проекте: организатор выставки кукол-кобоши Кендзо Такада
Благодарен белорусам за участие в проекте: организатор выставки кукол-кобоши Кендзо Такада
Беларусь впервые участвует в международной выставке кукол кобоши, посвященной памяти о жертвах Фукусимы
Беларусь впервые участвует в международной выставке кукол кобоши, посвященной памяти о жертвах Фукусимы
Выставка белорусских икон в Толедо продлена до конца марта
Выставка белорусских икон в Толедо продлена до конца марта
До 40 лет считала, что у меня нет терпения: вышивка бисером от Наталии Богуш
До 40 лет считала, что у меня нет терпения: вышивка бисером от Наталии Богуш
Выставка чудес техники открылась в Витебске
От скатерти-трансформера до платья с USB-выходом: выставка чудес техники открылась в Витебске
Что общего у культуры Беларуси и Китая?
Что общего у культуры Беларуси и Китая?
Выставка «Человек с ружьем» открылась в Старом замке в Гродно
Эпоха войн и революций XX века: выставка «Человек с ружьем» открылась в Старом замке в Гродно
Все новости по теме Выставки в Беларуси и мире
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru