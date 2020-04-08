«Мир не будет прежним». Как изменится наша жизнь после коронавируса? Анонс программы «В обстановке мира»
Мир после коронавируса. Как изменится жизнь на планете? Насколько чувствительными будут последствия для экономики, а также чего ждать Беларуси в этой ситуации?
На темы, которые волнуют всех, рассуждают эксперты еженедельной программы СТВ «В обстановке мира».
Вирус, который меняет мироустройство. Как изменится наша жизнь после COVID-19?
Мир не будет прежний после пандемии.
Сможет ли человечество быстро адаптироваться к новой реальности?
Все те решения, которые могут пойти на благо человечеству, требуют международного сотрудничества.
Как с вирусом справляются в Беларуси, и почему не стоит вводить всеобщий карантин?
Любой карантин – это в том числе и зажимание поясов.
Как выживать бизнесу «на паузе», и почему удаленка – не выход из ситуации?
Удаленка может навредить предприятиям при вот таком аварийном переходе.
Почему кризис не всегда плохо для общества и государства?
Белорусское общество в экстремальной ситуации всегда демонстрировало впечатляющую способность к самосохранению и самоорганизации.
«Белорусское общество в экстремальной ситуации всегда демонстрировало впечатляющую способность к самосохранению и самоорганизации»
Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».
Гайдукевич: «Надеюсь, после пандемии никто не будет верить в сказки, что кто-то приехал сюда и переживает за состояние демократии в нашей стране»
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Белорусское общество в экстремальной ситуации всегда, как историк скажу, демонстрировало впечатляющую способность к самосохранению и самоорганизации. После войны – это толока. Когда были теракты в минском метро, белорусские таксисты, в отличие от каких-то других, когда там были теракты в аэропортах, развозили бесплатно, а не за деньги. Сегодня та же ситуация. Та же. Но абсолютное большинство граждан страны хотят помочь таким же, как и они, и они это делают.
Как изменится жизнь после коронавируса? Насколько чувствительными будут последствия для экономики? Чего ждать Беларуси в этой ситуации? Эксперты дадут прогнозы 8 апреля в 20.30 на СТВ.