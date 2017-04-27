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«Мир стоит перед серьезной метрологической проблемой»

27.04.2017 - 13:49

Новости Беларуси. Вес – только в килограммах, длина – в метрах. Мера всех вещей в торговле приобретет общий знаменатель. Убрать разночтения, существующие на различных континентах, эксперты пытаются уже не один год.

Очередная попытка предпринимается 27 апреля в Минске. Представители почти двух десятков стран работают над устранением технических барьеров в международной торговле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Гуревич, директор Белорусского государственного института метрологии:
Мир стоит перед серьезной метрологической проблемой – это переопределение базовых единиц величин, которые существенным образом фундаментально изменят отношение к проблемам точности и передачи единиц величин. Это гарантирует признание результатов испытания как более достоверных. Если метр, то у всех метр одинаковый. Если килограмм, то у всех килограмм одинаковый. И мы говорим, что наш килограмм такой же точный, как килограмм в других странах.

Работа экспертов направлена на решение проблем национальных экономик в условиях глобализации рынка. К слову, Беларусь участвует почти в 160 проектах комитета по Евроазиатскому сотрудничеству в области метрологии.

«Мир стоит перед серьезной метрологической проблемой»

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