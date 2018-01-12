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Мирный в дуэте с Освальдом вышел в финал турнира в Окленде

12.01.2018 - 21:05

Максим Мирный в дуэте с австрийцем Филиппом Освальдом вышел в финал парных соревнований на теннисном турнире в Новой Зеландии. В упорнейшей баталии наш земляк и его компаньон сломили сопротивление второй сеяной пары – Равен Клаасен-Майкл Винус, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Мирный и Освальд выиграли два сета подряд, но оба раза выгрызали победу на тай-брейках, причём с минимально возможным перевесом в два мяча – 9:7, 8:6. В титульном матче, который состоится в ночь на субботу по минскому времени, белорус и австриец скрестят ракетки с тандемом Оливер Марах – Мате Павич, у которого в Окленде первый номер посева.

Мирный – Освальд. Источник фото: instagram.com/belarustennis/

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