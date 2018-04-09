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Мировой кинопрокат по итогам 2017 года установил рекорд выручки – 40 миллиардов долларов

09.04.2018 - 19:19

Новости мира. Доходы от кинопроката в Китае, который является вторым по величине кинорынком мира, взлетели на 21 % (до почти 8 миллиардов долларов) благодаря высокой популярности фильмов местного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В десятку ведущих рынков также входят Япония, Великобритания, Индия, Южная Корея, Франция, Германия и Австралия. В общей сложности мировой рынок кино и сопутствующих развлечений в прошлом году достиг почти 90 миллиардов долларов.

Больше новостей экономики за 9 апреля здесь.

Мировой кинопрокат по итогам 2017 года установил рекорд выручки – 40 миллиардов долларов

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