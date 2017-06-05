Миссия МВФ во главе с Питером Долманом начинает 5 июня работу в Беларуси

Новости Беларуси. Миссия Международного валютного фонда во главе с Питером Долманом начинает 5 июня работу в Беларуси. Эксперты будут находиться в стране с недельной командировкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидаются переговоры с представителями органов госуправления по ситуации в экономике Беларуси.

В настоящее время наша страна ведет переговоры с МВФ о начале новой программы сотрудничества. Как заявлялось ранее, Беларусь рассчитывает на поддержку фонда и предоставление кредитной линии в 3,5 миллиарда долларов.