Миссия МВФ во главе с руководителем по Беларуси Питером Долманом 12 июня завершит работу в Минске

Новости Беларуси. Миссия Международного валютного фонда во главе с руководителем по Беларуси Питером Долманом 12 июня завершит работу в Минске. Эксперты провели переговоры с представителями органов госуправления по ситуации в экономике Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас наша страна ведет переговоры с МВФ о начале новой программы сотрудничества. Как заявлялось ранее, речь идет о поддержке фонда и предоставлении нашей стране кредитной линии размером 3,5 миллиарда долларов.