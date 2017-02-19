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Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси 19 февраля отмечает 65-летие

19.02.2017 - 13:46

Новости Беларуси. 65-летие 19 февраля отмечает Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Он родился в Караганде в семье рабочих. Духовный путь кандидата богословия начинался с Московской семинарии, потом были академия и аспирантура. Позже Владыка вел важные направления деятельности православной церкви, в том числе за пределами нашего континента.

В сан Епископа он посвящен в 1998 году, последние четыре года является предстоятелем Белорусской православной церкви.

Сразу с двумя знаковыми событиями – личным юбилеем и 25-летием рукоположения – Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси 19 февраля отмечает 65-летие

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