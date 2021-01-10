Митрополит Вениамин: «Развитие общества зависит от того, насколько мы будем беречь духовные традиции нашего народа»
Новости Беларуси. На неделе православные всего мира встретили второй по значимости религиозный праздник – Рождество Христово, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это особо почитаемый день для верующих.
Накануне праздника Григорий Азаренок пообщался с Патриаршим Экзархом всея Беларуси. Поговорили не только о празднике, но и об общественных событиях. Ведь церковь играет все большую позитивную роль в жизни нашей страны и миллионов белорусов.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Владыка, сейчас активно обсуждается тема реформ, поправок в Конституцию. Церковь играет очень большую роль в жизни общества, и вы также предлагаете обществу нечто, основанное на Евангельской истине, на церковной традиции. Это вещи, связанные с семьей, с детьми, то, что самое важное. Озвучьте, пожалуйста. Поясните.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Церковь всегда предлагает людям, обществу, основываясь на словах Священного Писания, на том, чему учил Сын Божий, Сын Человеческий. То, что Святые познали из жизни своей. Мы используем этот опыт. Но как его преломить и донести до современного человека, который думает уже другими категориями? Человеку, может быть, порой не понятно, зачем долго стоять на службе, если можно с помощью современных технологий просмотреть службу дома, понять, что там происходило, получить необходимую информацию.
Зачем, например, поститься и ограничивать себя в чем-то? Зачем определенные ограничения, которые есть с точки зрения нравственности и так далее? Ведь современный мир идет к тому, что нужно больше реализовывать свою свободу, ведь каждый человек неповторим. Хочется каждому быть особым, выдающимся, особенно в молодежной среде. И здесь происходит некоторое разделение между тем, что сейчас желанным представляется для современных молодых людей, а с другой стороны, как смотрит на это старшее поколение. Можно сказать, известная такая проблема – отцы и дети, только в современном осмыслении.
Но думается, что перспективы развития нашего общества во многом зависят от того, насколько мы добрые духовные, нравственные традиции нашего народа будем беречь и соблюдать.
Тем самым мы будем свидетельствовать именно свою принадлежность к белорусскому народу, к тому историческому пути, который народ прошел, благодаря чему выкристаллизовались такие добрые свойства нашего народа, которыми он отличается от других народов. Поэтому нам важно сохранить традиционные семейные ценности.
Важно, чтобы был патриотизм, который в современном мире во многих странах теряет актуальность, происходит какая-то размытость, и молодым людям становится не столь важно, где, в какой стране он родился – важно, где ему будет хорошо, комфортно и удобно жить, трудиться, где внешние условия более благоприятные. Понятно по пословице «рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше». Человек и отличается от рыбы и от других живых существ тем, что он порой поступает, руководствуясь не только принципом, что лучше, а то, что более важно, правильно с точки зрения нравственной и духовной.
О Рождестве, коронавирусе и о том, что церковь должна делать для мира в стране. Рассказывает митрополит Вениамин (подробности здесь).
«Как огонёк, в этом месте засиял этот храм». Под Витебском меценат построила церковь на месте дома своей бабушки
Новости Беларуси. Храм в Витебске открыли 10 лет назад. Он обычный, деревенский, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Отец Тихон, настоятель храма:
Исторически было сложено так, что вокруг деревни Бычихи церкви были, но в течение обстоятельств церкви были разрушены. И на сегодняшний день, как огонек, в этом месте засиял этот храм.
Огонек, на который идут те, кто потерял или еще не отыскал свой путь, кто просит помочь с тем, что болит, или просто приходит подумать в тишине, появился здесь 10 лет назад благодаря уроженке здешних мест Анастасии Оситис. Меценат помогла построить храм на месте дома, где когда-то жила ее бабушка.
Теперь сотни местных и жителей соседних деревень приходят сюда с молитвой. Не так давно по соседству появился психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов.
Отец Тихон:
Люди, которые проживают в этом доме милосердия, приходили на каждую службу, которые проходили у нас – праздничные, воскресные. И мы их поддерживали. Но, к сожалению, наступили времена тяжелые, и они прекратили пока ходить.
Речь о пандемии COVID-19. Коронавирус внес коррективы в привычную жизнь. И пусть в этом году Рождество в храме встречало непривычно мало людей, радости от праздника не стало меньше.
Отец Тихон:
Естественно, совершаются литургии, молитвы о различных недугах, междоусобицах, о мире во всем мире, о благосостоянии божьих церквей, о властях, о воинстве. Ну и, в частности, люди, которые подвержены сегодня этому заболеванию, и благодарение, в первую очередь за то, что Господь излечивает многих и некоторым не посылает этой болезни.