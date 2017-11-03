новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Центральный регион

«Мне это приснилось, такого нет нигде в Беларуси»: как предприниматель из Минской области баню на колёсах придумал

03.11.2017 - 23:04

Новости Беларуси. Как белорус переоборудовал свой трейлер в автобаню, рассказали в программе «Центральный регион». Смотрите в видео, как чудо техники выглядит изнутри.

Михаил Нижник, предприниматель:
Это – кемпинговый прицеп, который переделан под автобаню передвижную. В ней полноценная парильня с комнатой отдыха, душевая кабина, которая уже встроена производителем в это прицеп, своими руками установили печку.
Идея пришла – мне это приснилось, такого ещё нет ни у кого, нигде в Беларуси. Решил поехать, приобрести прицеп, долгими зимними вечерами занимался, обшивал её вагонкой, утеплял.

Все материалы – как и в стационарных банях: вагонка, фольга.

Всё сделано по правилам, как должно быть. Посетители отзываются хорошо, пар великолепный, можно поддавать, сколько хочешь.

В основном, пользуются на берегу реки, потому что на контрасте люди испытывают очень положительные эмоции, для организма это хорошо – кровь погонять. Такого нет нигде, только в Скандинавии, но это сделано уже на базе автомобильной, не на прицепе. Туда вложены совсем другие средства.  

Реконструкцию участка дороги «Минск-Мядель» закончат в ноябре: свежие кадры с гигантской стройки

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Реконструкцию участка дороги «Минск-Мядель» закончат в ноябре: свежие кадры с гигантской стройки
ГАИ усилит контроль на дорогах Беларуси в предстоящие выходные
ГАИ усилит контроль на дорогах Беларуси в предстоящие выходные
Не надо будет ехать по ямкам: как ремонтируют дороги местного значения в Брестской области
Не надо будет ехать по ямкам: как ремонтируют дороги местного значения в Брестской области
Как проходит подготовка белорусских дорог к зиме и по какому единому номеру белорусы могут сообщить о проблемах на дороге?
Завершается реконструкция участка трассы Минск-Калачи-Мядель
Завершается реконструкция участка трассы Минск-Калачи-Мядель
«Эти технологии должны применять с завтрашнего дня»: как в Беларуси будут приводить в порядок местные дороги
«Эти технологии должны применять с завтрашнего дня»: как в Беларуси будут приводить в порядок местные дороги
Президент во время рабочей поездки в Минскую область ознакомился с тремя вариантами ремонта местных дорог
Президент во время рабочей поездки в Минскую область ознакомился с тремя вариантами ремонта местных дорог
Эффективность, прочность и экономия затрат: Президенту продемонстрировали технологии строительства и ремонта дорог
Эффективность, прочность и экономия затрат: Президенту продемонстрировали технологии строительства и ремонта дорог
Все новости по теме Автодороги Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru