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«Это какое-то волшебство»: белоруска Александра Чичикова о победе на конкурсе «Мисс мира-2017 на инвалидной коляске»

08.10.2017 - 21:03

Новости Беларуси. 23-летняя Александра Чичикова возвращается домой с победой. На минувших выходных в Варшаве прошел финал конкурса «Мисс мира-2017 на инвалидной коляске».

На странице Александры в социальных сетях – сотни сообщений. Пользователи поздравляют белоруску с титулом. Многие отмечают: в успехе не сомневались ни секунды. Судя по географии поздравлений, за нашу Сашу болели в разных уголках земного шара.


Фото: личная страница Александры в Facebook

Виктория Шидловская (запись в Facebook):
Сашуня – большая молодец! В ней самой столько сил, жизни и света, столько энергии и идей, она – настоящая королева, королева по жизни. 

К поздравлениям присоединилось и профессиональное сообщество.

Светлана Кузнецова, «Миссис Земной шар-2017»:
Большая работа проделана на отлично! Главная корона «Мисс Мира на коляске» едет в Беларусь! Поздравляю, Саша, от всей души! И себя и мою команду тоже! Это наша общая победа!

Катя Тикота, дизайнер:
Наша Саша лучшая! Самая-самая. Мы любим тебя! С самого первого дня верила в тебя и молилась. Ты прекрасный пример, светлый наш Человечек. Обнимаем тебя крепко! 
Скромно скажу, что являюсь автором Сашиного платья, в котором она получила титул.



Произошедшее в Польше Александра Чичикова называет волшебством. Девушка до сих пор не верит в то, что титул – реальность, а не счастливый сон. Вот какое сообщение оставила красавица на своей страничке в социальной сети.

За месяц до финального шоу Саша дала большое интервью нашему телеканалу. Во время беседы девушка рассказала свою историю и отметила, пожалуй, самое главное: «красота, она без границ. Независимо на коляске ты или не на коляске, или ты там какой-то не такой, ты все ровно красивый» (здесь подробнее).

Напомним, за титул «Мисс мира-2017 на инвалидной коляске» боролись две белоруски. Модель с ДЦП Ангелина Уэльская также представляла страну в финале международного форума.

Александра Чичикова. Источник фото: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006060342843

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