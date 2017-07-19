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«Мне стыдно, что меня так обвели»: в Могилеве пенсионерам продавали «обязательные» фильтры

19.07.2017 - 16:42

Новости Беларуси. В Могилеве задержали группу предприимчивых продавцов. Они предлагали пенсионерам втридорога фильтры для очистки воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Действовали по отработанному сценарию. Представлялись коммунальщиками и уверяли доверчивых клиентов, что установка фильтров – обязательная процедура. Рассказывали о якобы проводимой акции, что сейчас действует скидка для пенсионеров, инвалидов, ликвидаторов чернобыльской аварии, и полезный агрегат обойдется почти втрое дешевле. На деле же получалось втрое дороже. За один фильтр клиенты отдавали от 280 до 350 рублей, в то время как цена в магазине – около 100. На удочку дельцов попались 17 человек.

Лариса Манышева, житель Могилева:
Мне очень стыдно, что я, человек в возрасте и отработала в санитарной службе более 30 лет, и так меня обвели.

Александр Слонимский, заместитель начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома:
Если кого-то из граждан посещали такие люди и приобрели фильтры, вызывают сомнения, что они не соответствуют той цене, которую заплатили, можете обращаться в органы внутренних дел или Следственный комитет.

Как выяснила милиция, продавцы работали в частной фирме. Сейчас ее офис закрыт. В отношении двух женщин и одного мужчины, продававших фильтры для очистки воды, возбуждено уголовное дело по статье «Обман потребителей». Им может грозить до трех лет лишения свободы.

«Мне стыдно, что меня так обвели»: в Могилеве пенсионерам продавали «обязательные» фильтры

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