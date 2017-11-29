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Мнения минчан: Вы готовы нанять домработницу? «Жена есть – мне достаточно»

29.11.2017 - 13:51

Корреспонденты программы «Большой город» поинтересовались у минчан, готовы ли они нанять к себе домой помощника по хозяйству или няню.

– На данный момент – нет. Может быть попозже, когда у меня будет свой дом. Тогда – да.

– Хотел, конечно же, чтобы была помощница.

– У нас дома есть горничная, которая занимается всем этим. Уже есть.
– Не знаю, надо подумать. А почему нет? Думаю, да. Там где я живу, тоже нужна помощь.

– Нет. Потому что нет в этом необходимости. Сами справляемся.

– Да нет, спасибо. Я и сам справляюсь.

– Впускать кого-то на уборку – не очень это. Все-таки это надо делать самому.

– Был такой опыт. Но на самом деле все приятнее самому делать.

– Конечно, это было бы здорово, чтобы был такой человек, который мог бы помочь, когда не хватает времени. Было бы здорово!

– Хотелось бы, но мы столько не зарабатываем.

– У меня жена есть. Мне достаточно вполне.

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