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«После этого мной заинтересовались, начали приглашать на турниры». Как тренируется Солигорский медведь, один из самых сильных людей Беларуси

07.05.2018 - 12:22

Одолеть груз в 400 кг, протянуть 9-тонный МАЗ – все это с легкостью и скромной улыбкой удается одному из самых сильных людей в Беларуси. Около него будто по волшебству исчезает сила притяжения!   

Знакомьтесь: мастер спорта по пауэрлифтингу, мастер спорта международного класса по жиму штанги Александр Курак, по прозвищу Солигорский медведь.  

Александр Курак, стронгмэн, мастер спорта международного класса:
2006 год в городе Солигорске проводился турнир по силовому экстриму, здесь выступали белорусские атлеты и приезжие были. Многие атлеты не подняли машину, и я с пауэрлифтинга поднял ее раз 8. После этого многие мной заинтересовались, начали приглашать на турниры. Меня звали за 3, за 4 дня до соревнований, подготовиться не было возможности и оборудования у меня не было и из-за этого я пошел в силовой экстрим.  

Перед каждым состязанием следует хорошо размяться, ведь нужно увеличивать вес с каждым новым подходом. Напульсники, специальные бинты на локти и колени, силовой кожаный пояс помогут избежать травм. Ведь тренировки проходят зачастую с самыми нестандартными и невероятно тяжелыми предметами. 

Александр Курак: 
Например, чемоданы и коромысло можно собирать любой вес, начинаешь от 150 и до 400 как на соревнованиях. Колесо это, ну, для меня не тяжелое тут 320 или 360 кг, и гантели сборные: гигантский дамба, тоже можно и от 60 кг до 135 кг, также есть бревно, камень.  

Александр Курак:
Тренируюсь, когда как особого графика нет. У меня график работы очень тяжёлый и сложный, я работаю на производстве. Смены тяжелые. 3-4 раза в неделю я стабильно занимаюсь: 3 тренировки в зале и 2 тренировки на оборудовании.  

В планах у Александра покорить новые вершины, в ближайшем будущем выступить на соревнованиях в Польше и Америке, показать миру, что и у нас есть свои богатыри! 

Александр Курак:
Достичь можно, если цель есть, в силовой экстрим приходят с разных видов спорта, но если ты год позанимался, то ты в силовой экстрим не придешь, это надо чтобы была определённая база. На соревнованиях все веса тяжелые ставятся. Если на результатах троеборья, то если на присед у меня 400 кг, ну и тяга тоже, жим без экипировки 260 кг. 

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