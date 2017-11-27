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«Многие люди даже не знают, что вулкан извергается». Белорус рассказал о ситуации на Бали

27.11.2017 - 19:55

Новости Беларуси. Кадры из фильма апокалипсиса напоминает восточная часть туристического остова Бали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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10-километровая зона практически полностью заслана плотным слоем вулканического пепла. В спешке свои дома вынуждены покинуть 100 тысяч человек. Степень угрозы из-за активности Агунга власти уже повысили с третьего до максимального четвертого. Но о действующем вулкане многие отдыхающие и не подозревали.

Евгений Никитин, турист (Беларусь):
Знаю из новостей, из того, что говорят другие люди. Многие люди даже не знают, что вулкан извергается. И сегодня ребята должны были улетать, и только в обед они узнали, что аэропорт закрыт. Вообще мы завтра вечером должны улетать, и я очень надеюсь, что аэропорт откроют.

Кадры апокалипсиса напоминает восточная часть туристического остова Бали: что будет дальше

«Многие люди даже не знают, что вулкан извергается». Белорус рассказал о ситуации на Бали

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