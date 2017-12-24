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«Многие мамы не знают, а наниматель не всегда об этом говорит»: что положено многодетным работницам?

24.12.2017 - 17:23

Новости Беларуси. О нюансах трудовых отношений, касающихся многодетных родителей, рассказали эксперты в программе «Открытый разговор».  

Наталья Навроцкая, основатель Центра поддержки материнства и детства «МамСтарт», проекта «МамЭксперт», мама троих детей:
Что касается многодетных родителей, могу сказать, что многие мамы не знают, а наниматель не всегда об этом открыто говорит и предлагает: женщины, воспитывающие троих детей до 18 лет, имеют право на один свободный день в неделю с сохранением своего среднедневного заработка.

Декретницы: «Открытый разговор»

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