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«Многим героям повезло, что они развились в эпоху войн, Котовский и Чапаев, например». Генри Резник о теории Ломброзо

06.06.2017 - 21:53

Генри Резник, адвокат, заслуженный юрист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Недавно столкнулся с такой статьёй, которая говорила, что склонность к преступлению, к жестокости фактически является генетической склонностью. И доказывается на уровне некоторых исследований. Насколько это имеет право на юридическое обоснование? И, с Вашей точки зрения, какое-то подтверждение?

Генри Резник, адвокат, заслуженный юрист Российской Федерации:
Интересно, из какого источника вы это почерпнули. Даже Ломброзо, автор теории прирождённого преступника, который пытался определить по анатомическим признакам, от этой теории отказался. Никакой предрасположенности, некого диагноза, что родился человек, он кого-то убьёт, конечно, не существует. Можно говорить, и для этого есть соответствующие основания – поскольку оборонительный инстинкт дан нам природой, он может изначально перерасти в некоторое такое агрессивное, наступательное… Уровень такой, степень. В такую степень.

И должен сказать, что, в общем, здесь уже некое социальное условие, которое, собственно, затем и формирует, кем станет этот человек.

Могу Вам сказать, что многие герои – им очень повезло, что они развились в эпоху войн, Гражданской, в том числе. Поэтому могу Вам сказать, такие люди, как Котовский и Чапаев, например – Котовский был преступник, был налётчик. И, вдруг, какая ситуация – свои вот эти качества  определённые, вот эта агрессивная степень некоторая вот этого природного начала… Потому что ведь всё непрерывно. Мы какие-то ставим такие вот определённые мерки и делим нечто, что, понятно, не вмещается в некоторые схемы, которые мы употребляем. Вот так этим людям повезло. Много ли их? Это какие-то редчайшие единицы, в общем, которые, собственно говоря, не формируют тенденцию. 

Полностью интервью смотрите здесь 

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