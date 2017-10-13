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Многодетная мама Татьяна Киселёва: Мы очень рады что у нас такая большая семья!

13.10.2017 - 13:06

Вчера, 12 октября, Многодетной маме Татьяне Киселёвой был вручён Орден матери. О том, что для неё эта награда, о школе танца, занятиях для беременных, и участие в различных забегах – в видеоматериале.

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