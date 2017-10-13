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Многодетные мамы могут получить бесплатные юридические консультации 13 октября

13.10.2017 - 09:51

Новости Беларуси. Многодетные мамы во всех уголках страны 13 октября смогут получить бесплатную юридическую консультацию. Акцию, приуроченную к Неделе матери, проводит Министерство юстиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многодетным семьям помогут разобраться в различных правовых нюансах. Например, связанных с принудительным исполнением судебных постановлений, взысканием алиментов, деятельностью адвокатов, нотариусов и работников ЗАГСа. По опыту прошлых лет, чаще всего людей интересуют пути решения жилищного вопроса, возможность получения финансовой помощи государства, льгот и детских пособий.

Многодетные мамы могут получить бесплатные юридические консультации 13 октября

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