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Многофункциональный комплекс судебно-медицинских экспертиз открыли в Минске

24.10.2017 - 16:50

Новости Беларуси. Многофункциональный комплекс судебно-медицинских экспертиз открылся в Минске. Он оснащен современным аналитическим и лабораторным оборудованием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уникальные методики позволяют специалистам выявлять дизайнерские психоактивные вещества, в народе прозванные спайсами. И вносить их формулы в список запрещенных. Также в самые сжатые сроки определять механизмы нанесения травм при дорожно-транспортных происшествиях, получении телесных повреждений.

Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:
Впервые в Республике Беларусь создан такой специализированный лабораторный корпус, который позволяет на самом современном уровне (таких условий, наверно, нет на постсоветском пространстве) оперативно устанавливать причины смерти человека, а также определять тяжесть телесных повреждений у живых лиц. Создание этого и других комплексов подобного рода, которые касаются сферы судебной экспертизы, – это результат решения нашего Президента о том, чтобы вывести судебную экспертизу на качественно новый уровень.

Здесь получат практические навыки и будущие судебно-медицинские эксперты. В ближайшее время подобные комплексы появятся также в областных центрах и крупных городах.

Многофункциональный комплекс судебно-медицинских экспертиз открыли в Минске

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