новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Многоразовые спутники и полеты в космос: что обсуждают участники космического конгресса в Минске

24.10.2017 - 13:49

Новости Беларуси. Многоразовые спутники, универсальные летающие аппараты и освоение дальнего космоса. Космическая отрасль ставит перед собой все новые задачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24 октября в Минске открылся седьмой космический конгресс. Здесь обсуждают инновационные разработки.

Часть из них, кстати, представлена на выставке, которая проходит в рамках форума. Участники конгресса определяют направления для дальнейших исследований. В программе перспективные материалы для космической техники, проблемы надежности и живучести аппаратов, средства и методы обработки данных.

Алексей Кубрин, заместитель государственного секретаря Союзного государства Беларуси и России:
Активно сейчас идет обсуждение восстановления технологий, которые позволяют осуществлять многоразовые полеты в космос. Как вы помните, в свое время был американский челнок, в Советском Союзе был «Буран». Потом эти работы были прекращены. И сейчас идет активное обсуждение возможности создания многоразовых космических аппаратов как коммерческого использования, так и на государственном уровне. Здесь тоже широкий спектр вопросов: это новые технологии в области материалов, новые технологии в области создания двигательных систем.

Конгресс собрал порядка 200 участников. Причем это не только белорусские, но и российские специалисты. К слову, особое внимание уделят на форуме выполнению программ Союзного государства.

Многоразовые спутники и полеты в космос: что обсуждают участники космического конгресса в Минске

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Белорусский космический конгресс откроется 24 октября в Минске
Белорусский космический конгресс откроется 24 октября в Минске
Фото: кадр из видео NASA Johnson
Видеофакт: астронавты МКС показали вращение спиннера в невесомости
Фото: ascensionflights.com
Идеальное окончание достойно прожитой жизни: в Великобритании с ноября будут доступны похороны в космосе
Опасен ли гигантский астероид, который летит к Земле?
Опасен ли гигантский астероид, который летит к Земле?
Мощная магнитная буря ожидается 13-14 октября: как она скажется на людях и электронных устройствах
Мощная магнитная буря ожидается 13-14 октября: как она скажется на людях и электронных устройствах
В Беларуси в ночь с 9 на 10 октября можно увидеть звездопад
В Беларуси в ночь с 9 на 10 октября можно увидеть звездопад
Ровно 60 лет назад на орбиту вывели первый искусственный спутник Земли
Ровно 60 лет назад на орбиту вывели первый искусственный спутник Земли
Астероид вдвое крупнее Челябинского метеорита летит к Земле
Астероид вдвое крупнее Челябинского метеорита летит к Земле
Все новости по теме Космос
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru