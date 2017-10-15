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Мобильное приложение «Штурман» белорусской разработки набирает популярность у незрячих

15.10.2017 - 14:58

Новости Беларуси. Белорусская разработка в помощь людям с белой тростью. Приложение для мобильных телефонов «Штурман» успешно прошло этап тестирования и набирает популярность среди инвалидов по зрению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Простейшее меню и голосовой набор – здесь все адаптировано для работы, как говорится, вслепую.

Елена Михневич, волонтер-штурман:
Мне было интересно просто как обывателю, что же это за приложение такое. Тем более, что эта разработка наша – белорусская. И, во-вторых, мне в силу своего характера всегда хочется, чем можешь, помочь человеку.

Александр Окулевич, массажист центра красоты и здоровья (Гродно):
Открыл я приложение «Штурман». Вот здесь список штурманов, волонтеров, которые мне помогают что-либо рассмотреть.

Прочитать документ, определить номинал купюры, снять показания счетчиков или просто найти вход в здание – все это через видеосвязь с волонтером.

К слову, 15 октября – Международный день «белой трости» – символа незрячего человека.

Мобильное приложение «Штурман» белорусской разработки набирает популярность у незрячих

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