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Мобильные приемные: 7 июня задать вопросы представителям Администрации Президента можно в Белоозерске и Светлогорском райисполкоме

07.06.2017 - 09:16

Новости Беларуси. Мобильные приемные. Представители Администрации Президента вновь отправляются на встречу с жителями регионов. Задать персональный вопрос, поделиться своими проблемами с чиновниками 7 июня можно будет в Белоозерске и Светлогорском райисполкоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первом случае личный прием граждан будет вести помощник Президента – инспектор по Брестской области Василий Герасимов. Во втором – начальник главного управления кадровой политики администрации Президента Юрий Кривошеев. Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов.

Мобильные приемные: 7 июня задать вопросы представителям Администрации Президента можно в Белоозерске и Светлогорском райисполкоме

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