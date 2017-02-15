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Выездные приемы граждан в районных и городских исполкомах: в чем их ценность и как попасть на разговор к чиновнику

15.02.2017 - 18:27

Новости Беларуси. Все нюансы декрета о социальном иждивенчестве и его применение на практике разъяснят специалисты Администрации Президента. В ближайшее время пройдут выездные приемы граждан в районных и городских исполкомах, поскольку количество подобных обращений возросло. Запись на мобильные приемы уже ведется. Прямые телефоны указаны на сайтах исполкомов и в СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Илона Шульга, начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Витебского областного исполнительного комитета:
Если у граждан возникли какие-то проблемы, связанные с данным нормативно-правовым актом, они имеют возможность обратиться в администрацию города.

Ольга Вергель, управляющий делами Жодинского городского исполнительного комитета:
Осуществляет запись всех обратившихся по соответствующему телефону в отдел обращения граждан и юридических лиц горисполкома.

Задать персональный вопрос можно будет руководству Администрации Президента, помощникам главы государства, а также начальникам основных подразделений Администрации. Приемы пройдут 16-17 и 23-24 февраля.

Например, 16 февраля в Жодинском горисполкоме прием проведет лично глава Администрации Президента Наталья Кочанова, а ее первый заместитель Максим Рыженков ответит на вопросы в Рогачевском райисполкоме 17 февраля.

Детальный график размещен на сайте телеканала СТВ по адресу ctv.by. Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан в вашем исполкоме или администрации района.

Илона Шульга, начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Витебского областного исполнительного комитета

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