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Мода на мужские прически. Советы тем, кто уважает себя и кому не все равно, как выглядеть

10.04.2017 - 14:09

Мы просим прощения у дам, но сегодня хочется поговорить о мужской моде. Мужчины, внимание! Если вы уважаете себя и любите хорошо проводить время в мужской компании, вы можете вступить в клуб тех, кому не все равно, как он выглядит.

Мода на мужские прически. Советы тем, кто уважает себя и кому не все равно, как выглядеть

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