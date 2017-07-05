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Модель из Южного Судана покоряет соцсети благодаря невероятно темному цвету кожи

05.07.2017 - 20:17

Новости мира. В социальной сети Instagram внимание подписчиков привлек аккаунт 24-летней девушки-модели из Южного Судана – Нуаким Гатвеч.

Популярность девушке принес ее непривычно темный цвет кожи, которым она очень гордится. Под одним из постов девушка сделала подпись, процитировав высказывание, с которым согласна. «Красиво быть черным». Это цвет силы и гордости. Я скажу это вслух. Мне не нужно прятаться. Я люблю себя и цвет кожи. Посмотрите на меня, нет ничего подобного. То, что вы видите, не иллюзия. Это подарок от Бога. «Красиво быть черным». Это цвет славы и зависти. Если бы я не была черной, я бы не стала собой».

За обновлениями Нуаким в социальной сети следят около 190 тысяч подписчиков. Модель выкладывает фотографии со съемок и из повседневной жизни.

Девушка не единственная обладательница очень темного цвета кожи.

О необычных моделях, среди которых была Коудия Диоп, похожая на Нуаким, мы уже писали – здесь подробнее.

Фото: queenkim_nyakim
Источник фото: instagram.com/queenkim_nyakim/
Фото. Источник фото: instagram.com/queenkim_nyakim/
Источник фото: instagram.com/queenkim_nyakim/
Фото. Источник фото: instagram.com/queenkim_nyakim/
Источник фото: instagram.com/queenkim_nyakim/
Фото. Источник фото: instagram.com/queenkim_nyakim/
Источник фото: instagram.com/queenkim_nyakim/
Фото. Источник фото: instagram.com/queenkim_nyakim/
Источник фото: instagram.com/queenkim_nyakim/
Фото. Источник фото: instagram.com/queenkim_nyakim/
Источник фото: instagram.com/queenkim_nyakim/
Фото. Источник фото: instagram.com/queenkim_nyakim/
Источник фото: instagram.com/queenkim_nyakim/
Фото. Источник фото: instagram.com/queenkim_nyakim/
Источник фото: instagram.com/queenkim_nyakim/
Фото. Источник фото: instagram.com/queenkim_nyakim/
Источник фото: instagram.com/queenkim_nyakim/
Фото. Источник фото: instagram.com/queenkim_nyakim/

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