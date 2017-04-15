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Модернизация деревообработки, экономия топлива, зарплата: какие темы обсуждались в ходе рабочей поездки Президента в Гомельскую область

15.04.2017 - 20:12

За великой политикой важно собственный огород не запустить… Президент Лукашенко это понимает и каждая рабочая поездка по стране наполнена хозяйственными хлопотами и общением с людьми не только на вселенские темы, но прежде всего на жизненные, волнующие каждодневно. Не стало исключением посещение главой государства Гомельской области. Екатерина Жилянина с подробностями.

Базовые деревообрабатывающие предприятия – одно из них как раз «Речицадрев» – несколько лет назад были в крайне плачевном состоянии. Убытки: рентабельность с приличным минусом – до 30%. Оборотных средств не было вообще. Не за что было купить сырье. Банки отказывались давать кредиты предприятиям с такими долгами. Некоторые не могли даже оплатить электроэнергию. В общем, еще чуть-чуть и людям перестали бы выдавать зарплату.

Екатерина Жилянина, корреспондент:
И вот тогда было принято решение основные деревообрабатывающие предприятия передать в управление Банку развития. Корпоративное администрирование, планирование, расчетная дисциплина. Управляющей компании предстояло улучшать финансовое положение. Восемь предприятий объединили в холдинг.

Рабочая поездка Президента в Гомельскую область. Александр Лукашенко приезжает в Речицу ознакомиться с нынешним положением дел на деревообрабатывающем предприятии.

Сегодня предприятия уже увеличивают мощности – деревообработку планируют дорастить до 20 миллионов кубических метров в год. Ресурсы, правда, позволяют перерабатывать 30-35. Но пока главная задача – выйти на рентабельную работу холдинга в текущем году. На «Речицадрев» к этому максимально близки. Закончить 2017 год планируют с показателем не менее 4% в плюсе.

О завершающейся модернизации отрасли, о правильности принятого в кризисный момент решения Александр Лукашенко говорил и общаясь с сотрудниками предприятия. Впрочем, темы обсуждали самые разные.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
К концу года средняя зарплата у вас на предприятии должна быть не меньше 1000 рублей. И она будет, потому что выхода другого нет. И все руководители снизу доверху мне это пообещали. 1000 рублей. Я настаиваю на том не потому, что страх перед людьми, что у вас в Речице 15 человек вышли на площадь, не в этом дело. 1000 рублей – это тот минимум, который мы должны помочь людям заработать. А дальше шевелитесь сами. Конечно, мы будем подталкивать – и руководители, и правительство. Но этот барьер, который у нас когда-то был, надо восстановить. 500 с лишним долларов мы уже имели зарплату. По нынешней жизни 1000 рублей – это уже кое-что. Вы здесь это можете иметь.

Президента в ходе поездки интересовало не только положение дел в деревообрабатывающей отрасли, но и в целом всего региона. И, конечно же, ход посевной. Аграрии проблем не испытывают. Техника на ходу, семена в достатке. Президент обращает внимание на топливный вопрос.

Александр Лукашенко:
Я не стану вам объяснять, что такое экономия и контроль за расходованием топлива. Все сегодня кричат, что у нас дорого. У нас сегодня бензин и солярка по цене ниже, чем в России. Экономия жесточайшая. Мы видим, где воруют, как с баков сливают, продают на дорогах. Не дай бог, мы обнаружим это. Ответит губернатор и все по вертикали вниз. Наведите порядок, дисциплину и вы сэкономите 25% топлива.

Высокую культуру земледелия Президент отметил особо. Гомельская область в этом году должна показать пример остальным.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь

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