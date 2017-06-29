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Модные головные уборы лета: как подобрать шляпу по форме лица?

29.06.2017 - 14:21

Защита от солнца и стильный аксессуар летом. Всё дело в шляпе. Дизайнеры подготовили для нас яркую коллекцию головных уборов.

Соломенная шляпа с широкими полями – вечная летняя классика, которая никогда не выйдет из моды. Они защищают наше лицо и зону декольте от солнца. Прекрасно пропускают воздух. И позволяют создать элегантные и женственные образы.

В этом сезоне дизайнеры не ограничились привычной там светлой палитрой. Они использовали иссиня чёрные, тёмные краски. Среди модных элементов – потрёпанные поля.

Поля шляпы не должны быть шире плеч, а тулия – уже лица.

Высоким девушкам подойдут объёмные, декорированные шляпы с низкой тулией, а девушкам с маленьким ростом – наоборот, шляпы с высокой тулией и небольшими полями. Лучшим вариантом для девушек с пышными формами будут шляпы с полями средней ширины. Слишком плотная посадка может вызывать головную боль.

Также необходимо учитывать форму лица. Для круглого – подойдёт шляпа, которая визуально вытягивает лицо: шляпы с высокой тулией и прямыми полями. Если вы обладательница квадратного лица, вам подойдёт шляпа с округлой тулией и с мягкими широкими полями. Девушкам с треугольной формой лица стоит поэкспериментировать с ассиметрией.

Подробнее о головных уборах и аксессуарах – в видеоматериале.

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Фото: olga.kondrasheva
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