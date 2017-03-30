Модные тренды весны-2017: советы стилиста Вероники Карицкой

На календаре весна, а значит, пора менять свои мысли, образ и влюблять в себя окружающих. Вместе со стилистом Вероникой Карицкой мы узнаем, что должно быть в багаже у каждой модницы этой весной и возьмём уроки по стилю?
На календаре весна, а значит, пора менять свои мысли, образ и влюблять в себя окружающих. Вместе со стилистом Вероникой Карицкой мы узнаем, что должно быть в багаже у каждой модницы этой весной и возьмём уроки по стилю?
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