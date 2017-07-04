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Мое поколение просто обязано таким почерком пользоваться: в галерее Савицкого открылась выставка «Эхо памяти»

04.07.2017 - 23:35

Новости Беларуси. В Минске открылась выставка белорусского художника Владимира Уроднича «Эхо памяти». В этом году живописец отмечает 75-летний юбилей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В столичной галерее Михаила Савицкого представлено более 80 работ.

Среди них и героические полотна, и лирические пейзажи. И все же главная тематика работ – Великая Отечественная война.

Владимир Уроднич, художник:
Мое поколение, которое выросло во время войны, конечно, просто обязано таким почерком пользоваться. Я и посвящаю, собственно говоря, эту выставку вот этому празднику, назвав саму экспозицию «Эхо памяти». Я думаю, что сколько я буду жить, это эхо будет звучать в моей душе.

Выставка посвящена Дню Независимости. Работы Владимира Уроднича нашли признание у земляков. 

В 2017 году на «Дожинках» в Кличеве мастер передаст часть холстов в фонды музея родного края.

Мое поколение просто обязано таким почерком пользоваться: в галерее Савицкого открылась выставка «Эхо памяти»
Мое поколение просто обязано таким почерком пользоваться: в галерее Савицкого открылась выставка «Эхо памяти»
Фото. Мое поколение просто обязано таким почерком пользоваться: в галерее Савицкого открылась выставка «Эхо памяти»
Мое поколение просто обязано таким почерком пользоваться: в галерее Савицкого открылась выставка «Эхо памяти»
Фото. Мое поколение просто обязано таким почерком пользоваться: в галерее Савицкого открылась выставка «Эхо памяти»
Мое поколение просто обязано таким почерком пользоваться: в галерее Савицкого открылась выставка «Эхо памяти»
Фото. Мое поколение просто обязано таким почерком пользоваться: в галерее Савицкого открылась выставка «Эхо памяти»
Мое поколение просто обязано таким почерком пользоваться: в галерее Савицкого открылась выставка «Эхо памяти»
Фото. Мое поколение просто обязано таким почерком пользоваться: в галерее Савицкого открылась выставка «Эхо памяти»
Мое поколение просто обязано таким почерком пользоваться: в галерее Савицкого открылась выставка «Эхо памяти»
Фото. Мое поколение просто обязано таким почерком пользоваться: в галерее Савицкого открылась выставка «Эхо памяти»

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