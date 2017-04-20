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Двое могилевчан, 6 лет похищавшие с банковских карточек иностранцев деньги, получили 20,5 лет лишения свободы

20.04.2017 - 16:37

Новости Беларуси. 20,5 лет лишения свободы на двоих. Таков приговор в отношении могилевчан, которые на протяжении шести лет похищали с банковских счетов иностранцев крупные денежные суммы и вкладывали их в собственный бизнес, оплачивали свои развлечения и отдых. В общем с иностранных кредиток предприимчивым белорусам удалось похитить более 200 тысяч долларов. К слову, вину преступники так и не признали.

В Следственном комитете отметили, что раскрыли преступную схему только с помощью современных технологий.

Александр Семеник, следователь по особо важным делам главного следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь:
Данная группа являлась звеном на территории Республики Беларусь, которая действовала с нашей территории, но фактически входила в структуру международной организованной группы, специализирующейся на совершении киберпреступлений. Управлению по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Республики Беларусь благодаря экспертам по компьютерной техники Государственного комитета судебных экспертиз, благодаря международному сотрудничеству Следственного комитета в сфере противодействия в сфере киберпреступности, взаимодействия с международными платежными системами, следствию удалось получить информацию и сведения, уличающие преступников из Могилева в совершении хищений с банковских счетов, выстроить систему доказательств и получить достаточно доказательств, позволяющих привлечь их к уголовной ответственности.

В Следственном комитете отметили, что схемы совершения таких преступлений постоянно меняются. В раскрытии таких преступлений зачастую помогают сами банки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двое могилевчан, 6 лет похищавшие с банковских карточек иностранцев деньги, получили 20,5 лет лишения свободы

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