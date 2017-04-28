новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Открытый разговор

Могут ли перераспределить из-за отсутствия жилья по месту работы?

28.04.2017 - 21:03

Новости Беларуси. Если молодой специалист приехал в другой город, у него нет жилья. Наниматель не имеет возможности предоставить ему общежитие и даже оплатить часть съёмного жилья. Может ли быть такой случай основанием для перераспределения, отказа от распределения, рассказали в программе «Открытый разговор».

Татьяна Воробей, главный правовой инспектор труда Минской областной организации Профсоюза работников госучреждений:
Нет, не может. Молодой специалист может временно снять жилое помещение частного жилищного фонда по договору найма, или заселиться где-то в общежитие.

В таком случае он также будет иметь право на получение жилья коммерческого использования.

Но, если он вдруг поселится по договору пользования к родственникам, то он утрачивает право на получение через администрацию района арендного жилья.

Всё о служебном жилье: «Открытый разговор»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Работники каких предприятий могут выкупить служебное жильё?
«Как оплачивать «коммуналку» за служебное жилье, если задерживают зарплату?»
Выселят ли из служебного жилья после выхода на пенсию?
Как разделить арендную квартиру после развода?
«20 лет прожили в служебной квартире и теперь выселяют, другого жилья у нас нет»
Кто оценивает состояние служебного жилья?
«Сесть и плакать. Не думала, что в такую халупу попаду»: как семья с малышом выживает в ветхом служебном жилье
Всё о служебном жилье: «Открытый разговор»
Все новости по теме Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru