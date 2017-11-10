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Могут ли заставить соблюдать дресс-код на работе?

10.11.2017 - 19:24

Новости Беларуси. На некоторых крупных предприятиях Минска летом запретили приходить на работу в шортах, шлёпанцах. Законно ли это, рассказали в программе «Открытый разговор».

Ольга Карпенко, правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш»:
На сегодняшний день, Трудовой кодекс не содержит такое понятие как «дресс-код», а также не содержит определённые требования к внешнему виду работников. На мой взгляд, понудить работника соблюдать тот или иной дресс-код невозможно, поскольку очень сложно отнести несоблюдение дресс-кода к дисциплинарному проступку. Однако, вместе с тем, наниматель может предусмотреть и ввести дресс-код в виде рекомендации.

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