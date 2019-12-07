Мокрый снег и дождь каждый день. Синоптики рассказали о погоде на неделю
В понедельник погодой в Беларуси будут править системы фронтальных разделов из Западной Европы. Во вторник с юга Балтийского моря к нам переместится атмосферный фронт. А к середине недели климатические тренды зададут прохладные неустойчивые воздушные массы со Скандинавского полуострова, рассказали в программе «Плюс-минус».
Матвей Четырко, инженер-синоптик Белгидромета:
По-прежнему основным погодообразующим фактором будут атлантические циклоны и их атмосферные фронты. На большей части территории Беларуси практически ежедневно будут выпадать осадки в виде мокрого снега и дождя, не исключены слабые гололёдные явления. Температурный фон останется по-прежнему высоким. Так, во вторник в течение суток будет 0 +5. В середине недели немножко похолодает. В ночные часы будет от -5 до +2, а днём ожидается от -2 до +4. К концу недели синоптическая ситуация в республике существенно не изменится.
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
Температура опустится ниже нуля. Какая погода будет в Беларуси 5 и 6 декабря?
Новости Беларуси. 5 и 6 декабря будет прохладно, но почти без осадков.
Как сообщает Белгидромет, в четверг в Беларуси ночью ожидается облачная погода, днём – с прояснениями. В тёмное время суток осадки возможны в Гомельской и Могилёвской областях, на остальных территориях страны дожди и снег не прогнозируются. Днём без осадков.
Ночью и утром слабый туман. Ожидаются гололедица на дорогах и гололёд. Ветер 5-10 м/с юго-западный ночью, днём – западный, возможны порывы до 14 м/с. В тёмное время суток похолодает до -2… +2°C, днём потеплеет до +1… +4°C.
Пятница пройдёт практически без осадков, только по северо-западу страны возможны дождь и мокрый снег. Ожидается слабый гололёд, на отдельных участках дорог – гололедица. Днём прогнозируется усиление ветра до 15-18 м/с.
Ночью столбик термометра опустится до -5… +1°C, днём воздух нагреется до -1… +4°C.
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«Самое губительное – это переходы через ноль» (здесь подробнее).