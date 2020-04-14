«Молитесь дома». Митрополит Павел призвал верующих воздержаться от посещения храмов
Новости Беларуси. Митрополит Павел призвал верующих воздержаться от посещения храмов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава православной церкви подчеркнул, что освящение куличей – это обряд, а жизнь человека намного дороже.
В пасхальные праздники храмы закрывать не намерены, там будут совершать богослужения. Поэтому верующие вправе сами принять для себя решение, но при этом помнить о рекомендациях и мерах безопасности.
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Так, освящение пасхальной трапезы организуют на улице возле храмов, продумывают и вопрос соблюдения дистанции. Но все-таки встречать главный христианский праздник настоятельно просят дома, особенно это касается пожилых людей.
Митрополит Павел также порекомендовал воздержаться от посещения кладбищ на Радоницу. В эти дни лучше оставаться дома и ограничить контакты. А вот вопрос о доставке Благодатного огня в Беларусь пока остается открытым.
Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Если будет такая возможность, будут приносить этот Благодатный огонь. Но хочу сказать, что в Израиле на сегодня действует чрезвычайное положение.
Мне, как Патриаршему Экзарху, хочется еще и еще раз с болью в сердце обратиться ко всем верующим людям. Братья и сестры, постарайтесь исполнить послушание святителю нашему, первосвятителю Патриарху. Воздержитесь в эти дни пасхальные, Страстной седмицы, молитесь дома. Тем более, что сегодня, в отличие от советского периода времени, можно включить телеканалы, которые транслируют богослужения. Надо сказать, и у нас из Кафедрального собора тоже будут транслироваться богослужения.
Елена Богдан: в течение последних нескольких дней ежедневно регистрируется приблизительно одинаковое число случаев заражения
Новости Беларуси. Минздрав продолжает онлайн-общение с белорусами. 14 апреля представители ведомства ответили на очередные вопросы граждан в формате онлайн-стрима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прозвучали некоторые цифры: на протяжении двух-трех недель мы видим увеличение новых случаев до 300-400 в сутки.
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Сейчас в стране зарегистрирован 3 281 случай заражения. Из общего числа госпитализированы более 2 400 человек. У остальных заболевание протекает в легкой форме, они проходят лечение амбулаторно. В поддержке искусственной вентиляции легких нуждаются 57 пациентов. Это при том, что в стране есть более 2 000 тысяч аппаратов ИВЛ.
Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
С момента регистрации первого случая на сегодняшний момент на восемь часов утра в Республике Беларусь зарегистрирован 3 281 случай. В течение последних нескольких дней у нас ежедневно регистрируется приблизительно одинаковое число случаев, порядка 340-360 в сутки. Мы ожидаем, что еще такая у нас ситуация продлится около двух-трех недель.
Мы принимаем все меры для того, чтобы не допустить стремительного лавинообразного роста, и все-таки этот период подъема COVID-инфекции пройти полого.
Задавали вопросы профильным специалистам и мамы, в том числе будущие. Беременных интересовало, какая сейчас специфика работы в роддомах и какие есть ограничительные меры.
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