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«Молочка» выросла на 5%, фрукты подорожали на 11%». На что увеличились цены в Беларуси в 2017 году?

29.05.2017 - 17:55

Новости Беларуси. О росте цен рассказали во время ток-шоу «Что происходит»

Алексей Ярковец, начальник главного управления статистики цен Белстата:
Если смотреть, как развивалась ситуация на рынке цен в этом году, то с начала года, по сравнению с прошлым годом, темпы роста инфляции, конечно, замедлились.

В этом году, за 4 месяца, инфляция составила 2,4%.

За аналогичный период прошлого года инфляция была 6,4%. А за весь прошлый год составила 10,6%.

А по каким группам товаров можно судить о росте цен?

Алексей Ярковец:
Если тенденцию рассмотреть, то услуги у нас растут более высокими темпами, чем цены на продовольственные и непродовольственные товары. Если посмотреть, что из продовольственных товаров растёт, то с начала года растёт у нас молочная продукция, а также овощи и фрукты. «Молочка», в среднем, выросла на 5%, фрукты подорожали на 11%, по-моему, а овощи – на 21%.  

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