Молочная продукция и йогурты «Савушкин продукт»: высокое качество и современные технологии

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –заместитель генерального директора по связям с общественностью открытого акционерного общества «Савушкин продукт» Елена Бабкина.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –заместитель генерального директора по связям с общественностью открытого акционерного общества «Савушкин продукт» Елена Бабкина.
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