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Молодежные трудотряды в Беларуси: отдохнуть и заработать летом захотели более тысячи студентов и школьников Гродно

07.06.2017 - 09:13

Новости Беларуси. Не только отдохнуть, но и заработать. Свыше тысячи студентов и школьников Гродно на время летних каникул записались в Молодежные трудовые отряды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особой популярностью пользуется сфера услуг. Например, работа в пунктах проката. У молодых людей полноценный рабочий день и стабильная зарплата. Кстати, за три летних месяца можно получить до 1800 рублей.

Евгений Левшик, второй секретарь Гродненского городского комитета БРСМ:
Студенческие отряды были и остаются настоящей школой лидерства. Там выявляются лучшие качества. Ребята уже осознают, что они заработали эти деньги своим собственным трудом. Они их по-другому ценят совершенно.

Молодых людей готовы принять на работу три десятка государственных и частных предприятий города. Опыт и профессионализм белорусских студентов востребован и за пределами страны. Будущих педагогов уже третий год подряд приглашают поработать в одном из оздоровительных комплексов на берегу Черного моря в Анапе.

Молодежные трудотряды в Беларуси: отдохнуть и заработать летом захотели более тысячи студентов и школьников Гродно

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